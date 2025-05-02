Россия выразила готовность помочь талибам в борьбе с терроризмом

Власти России готовы помочь талибам в борьбе с терроризмом. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского „крыла“ ИГИЛ* — „Вилаят Хорасан“**, исповедующего ультрарадикальную идеологию „глобального джихада“», — отметил Кабулов.

Он добавил, что эта группировка — общий враг для России и Афганистана. Спецпредставитель заявил, что Россия окажет содействие властям Афганистана по линии профильных структур.

Верховный суд России приостановил террористический статус движения талибов 17 апреля. Это сняло препятствия для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе. Организация находилась в списке запрещенных более 20 лет.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.

* * «Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещенная в России.