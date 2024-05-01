Латвию призвали назвать страны, передавшие Украине оружие для ударов по России | 360°

Мир 01 мая 2024, 16:13 Латвию призвали назвать страны, передавшие Украине оружие для ударов по России МИД: Латвия должна назвать страны, давшие Украине оружие для ударов по России Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

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Латвия должна предъявить список стран, которые передали Украине западное оружие с разрешением бить по российским территориям. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Латвийские дипломаты ранее заявили, что некоторые украинские союзники уже дали ВСУ оружие для ударов по России.

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«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что обещанные Америкой вооружения уже начали поставлять Украине. Норвегия в этом году планирует отправить республике 600 миллионов долларов на усиление систем противовоздушной обороны. Кроме того, США и Украина обсуждают вопросы военной, финансовой и политической поддержки, в том числе планы совместного производства оружия на десятилетия вперед.