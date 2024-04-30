Обещанные Америкой вооружения уже начали поставлять Украине | 360°

Мир 30 апреля 2024, 03:04 Обещанные Америкой вооружения уже начали поставлять Украине Белый дом: Украина уже получает обещанные США вооружения Freepik

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Украина уже начала получать оружие, о котором ранее объявили в США. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сказала она.

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Американский лидер Джо Байден в прошедшую среду подписал закон о помощи иностранным союзникам, включая Украину. Страна получает 61 миллиард долларов для продолжения конфликта. После подписания документа в Пентагоне заявили, что США возобновили поставки вооружения на Украину пакетом на один миллиард долларов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил страны альянса в невыполнении своих обещаний по военной помощи Украине. По его словам, это обернулось серьезными последствиями на поле боя. Также он пообещал, что Украину обязательно пригласят в блок, но только когда наступит «подходящее время».