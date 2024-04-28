Украина потребовала от США план поддержки на 10 лет вперед | 360°

Мир 28 апреля 2024, 20:43 Украина потребовала от США план поддержки на 10 лет вперед Зеленский: Украина начала переговоры с США о поддержке на 10 лет вперед РИА «Новости»

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Украина ведет переговоры с США об объемах военной, финансовой и другой поддержки на 10 лет вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы государства, стороны работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В том числе обсуждаются военная, финансовая и политическая поддержка со стороны США, а также планы на совместное производство оружия.

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«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — заявил Зеленский.

Президент республики добавил, что Украина уже заключила соглашения о безопасности с некоторыми европейскими странами, и выразил надежду, что подписанный с Соединенными Штатами документ станет «самым сильным» из них.

В понедельник, 22 апреля, президент США Джо Байден пообещал максимально быстро выделить Вооруженным силам Украины новые пакеты военной помощи.