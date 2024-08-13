«Курск, мы с тобой». В Эдинбурге почтили память жертв атаки ВСУ на Курскую область

В Эдинбурге россияне и шотландцы почтили память жителей Курской области, погибших в ходе вторжения ВСУ. Они принесли цветы и детские игрушки к Генеральному консульству России, сообщило диппредставительство в Telegram-канале .

«Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку» — написали дипломаты.

К публикации прикрепили фотографию, где виден стол, на котором стоит букет цветов, две мягкие игрушки, свеча и табличка с надписью «Курск, мы с тобой!».

Украинские войска вторглись на территорию российского региона 6 августа.

Ранее официальный представитель ООН Равин Шамдасани запросила доступ в Курскую область, чтобы собрать данные о ситуации в регионе.

По словам врио губернатора Алексея Смирнова, общее число жертв в Курской области от атак ВСУ составило 12 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 121 человек, в числе которых 10 детей. Судьба еще двух тысяч жителей региона, оставшихся в захваченных ВСУ населенных пунктах, неизвестна.