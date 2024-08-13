ООН запросила доступ в Курскую область

Сообщениями о нарушении прав жителей Курской области после нападения украинских боевиков заинтересовались в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Официальный представитель организации Равин Шамдасани объявила, что направила запрос России для допуска в регион. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Она пояснила, что управление сейчас собирает данные о ситуации в Курской области, но без работы на месте сделать это сложно.

«Мы запросили у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — объявила Шамдасани.

Ранее с призывом к международным организациям принять меры и осудить атаку ВСУ на Курскую область обратилась уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что в результате действий украинских военных в регионе погибли мирные жители.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что общее число жертв от атак ВСУ составило 12 человек. Ранения различной степени тяжести получили 121 мирный житель, среди которых 10 детей. Смирнов добавил, что также неизвестна судьба еще двух тысяч жителей, которые остались в населенных пунктах, куда вошли украинские военные.