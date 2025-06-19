КСИР заявил о высокоточном ударе по командно-разведывательному центру ЦАХАЛ

Организация по атомной энергии Ирана ранее заявила, что Израиль ударил по комплексу ядерных объектов в Араке и центре страны. ЦАХАЛ подверг нападению исследовательский реактор и комплекс по производству тяжелой воды в Араке. Тегеран оповестил об ударе МАГАТЭ.
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что в случае удара по АЭС «Бушер» авария будет сопоставима с Чернобылем. Он предостерег Израиль от атаки на атомную электростанцию.
Конфликт между Ираном и Израилем идет исключительно в воздухе. Иран применяет баллистические ракеты в ответ на авиаудары Израиля, сообщили «Известия».
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