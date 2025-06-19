ВВС Израиля атаковали два ядерных объекта в Иране

ВВС Израиля атаковали неактивный реактор и ядерный объект в Иране

Израильские военные ночью атаковали выведенный из эксплуатации ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что иранская ракета попала в больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. В результате случившегося пострадали примерно 30 человек, здание получило серьезные повреждения.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию с конфликтом Ирана и Израиля. По его словам, российская разведка продолжает контактировать со спецслужбами обеих стран.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, противостояние на Ближнем Востоке угрожает всему миру, потому что военные атакуют ядерные объекты. Дипломат отметила, что в конфликте ядерная угроза имеет реальное значение.