Иран подтвердил удары Израиля по ядерным объектам в Араке

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что Израиль ударил по комплексу ядерных объектов в Араке и центре страны. Об этом сообщило агентство Tasnim .

Тегеран оповестил об израильской атаке Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Враг <…> сегодня утром подверг нападению исследовательский реактор и комплекс по производству тяжелой воды в Араке», — указали в пресс-службе организации.

Там подчеркнули, что действия Израиля нарушают международное право, которым запрещены атаки на ядерные объекты. В ОАЭИ отметили, что в результате ударов жертв нет.

«Сами ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак — административного центра провинции Маркази», — заявили в пресс-службе.

В МАГАТЭ, подчеркнули в организации, не предпринимали никаких мер, которые бы касались предыдущих случаев атак на другие иранские ядерные объекты.

Ранее стало известно, что Ирану пригрозили полным уничтожением ядерной программы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что Тель-Авив не сможет решить такую задачу в одиночку.