«Сопоставим с Чернобылем». Лихачев предостерег от удара по АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: при ударе по АЭС «Бушер» в Иране авария будет сравнима с Чернобылем

В случае удара по атомной электростанции «Бушер» в Иране авария будет сопоставима с Чернобыльской. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Если будет нанесен удар по первому блоку, это будет сравнимо с Чернобылем. <…> Нельзя приближать оружие к действующему ядерному реактору», — процитировал его ТАСС.

Гендиректор Росатома отметил, что часть российских специалистов с АЭС уже вывезли, часть экспертов посчитали возможным оставить на станции.

Лихачев призвал власти Израиля к тому, чтобы «не было даже намека» на удар по АЭС «Бушер».

Израиль 13 июня нанес массированный удар по Ирану. Появились сообщения, что атомная электростанция в Бушере не пострадала от обстрела. Уровень радиации на объекте в Натанзе не превысил нормы, сообщили в МАГАТЭ.