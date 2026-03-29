КСИР нанес удары по складам оружия на базах США

Корпус стражей Исламской революции заявил об ударах по складам оружия и инфраструктуре на американских базах в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Fars .

Сначала КСИР нанес удары ракетами и беспилотниками по трем американским базам: Виктория в Ираке, Арифджан в Кувейте и Эль-Хардж в Саудовской Аравии.

«Далее были точно поражены места укрытия террористических сил армии США, сионистского режима и партии Комола в различных районах, включая Арад, Негев, Тель-Авив, Эрбиль, пятый флот и Аль-Зафра», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Иране сообщили об уничтожении военного склада в Дубае, на котором находился 21 украинец. По словам представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, вероятно, все военнослужащие погибли.

Из-за вмешательства в конфликт Тегеран назвал Украину законной целью для ударов.