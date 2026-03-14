Иран назвал Украину законной целью для ударов

Из-за помощи Израилю территория Украины стал законной целью для ударов иранских военных. Об этом в социальной сети X сообщил глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи.

«Оказывая поддержку режиму Израиля с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина оказалась вовлечена в войну. Согласно статье 51 Устава ООН, она превратила свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить профильных экспертов и выделить средства для обороны баз НАТО на Ближнем Востоке. Глава киевского режима также предложил использовать для уничтожения беспилотников украинские перехватчики дронов и провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии по защите инфраструктуры от иранских «Шахедов».