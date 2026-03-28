КСИР уничтожил военный склад в Дубае, где находился 21 украинец

Иран уничтожил военный склад в Дубае, где находился 21 украинец. Об этом заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщило агентство Fars .

По его словам, объект помогал армии США и был связан с Украиной. Склад систем борьбы с беспилотниками поразили комбинированным ударом ВКС и ВМС КСИР.

«О судьбе украинских военнослужащих, находившихся на этом объекте, которые, вероятно, погибли, информации нет», — сообщили в издании.

По данным РИА «Новости», Владимир Зеленский сейчас приехал с визитом в ОАЭ. Ранее он утверждал, что отправлял специалистов в ближневосточные страны для борьбы с иранскими дронами.

В Тегеране заявили, что Украина стала законной целью из-за вмешательства в конфликт