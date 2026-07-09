КСИР нанес удары по четырем военным базам США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне. Заявление военных процитировал канал Press TV .

«В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру и объекты на американских базах», — заявили военные.

Элементы инфраструктуры атаковали на базах США «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. Атаки осуществили через несколько часов после американских ударов по иранской территории. В КСИР предупредили, что если армия США не прекратит агрессию, то военные Ирана расширят удары по объектам Штатов.

Ранее Трамп назвал американские удары по иранской территории актом возмездия за атаку Тегерана на суда в Ормузском проливе.