КСИР атаковал базу США в Иордании и уничтожил истребитель F-15

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по американской базе в Иордании. Заявление военных опубликовал телеканал Press TV .

«Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, <…> уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15», — заявили в корпусе.

Ранее силы Корпуса стражей Исламской Революции поразили 10 баллистическими ракетами американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании. Точные координаты командного пункта не уточнили. Военные предупредили, что при продолжении агрессии Штатов удары последуют и по другим объектам США в регионе.

Американские силы нанесли удары по южным регионам Ирана 7 июля. В ответ КСИР поразил объекты США. Противники обменялись взаимными ударами. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между государствами прекратил действовать.