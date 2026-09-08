На международном аукционе eBay на продажу выставили кружку бренда «Армия России». Лот разместил зампред отделения партии «Альтернатива для Германии» Ханс-Томас Тилльшнайдер, об этом он сообщил в социальной сети.

Политик признался, что в Германии обычный предмет вызвал острые дискуссии.

К вечеру 7 сентября ставка за лот достигла 1943 долларов — около 195 тысяч рублей. Тилльшнайдер с иронией назвал кружку самой опасной в Германии.

Политик также добавил к объявлению шутливое описание. Причиной повышенного внимания, по его словам, стала символика бренда «Армия России».

Тилльшнайдер представляет АдГ в Саксонии-Анхальт. Ранее партия привлекла внимание необычной агитационной кампанией на востоке Германии.

Ранее АдГ сообщила о планах добиться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией.