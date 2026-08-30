Кружка с надписью «Армия России» заставила заместителя руководителя отделения немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в земле Саксония Анхальт Ханс-Томаса Тильшнайдера объясниться. Политик заявил, что это подарок, который он получил много лет назад. Об этом сообщила газета Bild , чьи журналисты нашли необычный предмет в офисе Тильшнайдера.

В своем материале журналисты подчеркнули, что немецкий политик предпочитает держать на столе кружку с упоминанием российской армии, но не Бундестага.

«Эта кружка просто здесь стоит. Я не придаю этому большого значения. Мне ее подарили некоторое время назад», — привело издание слова Тильшнайдера.

Авторы статьи подчеркнули, что после этого заявления политик потребовал сменить тему, а также запретил публиковать видео.

На минувшей неделе издание Politico заявило, что политические партии Германию начали искать способ не допустить победы «Альтернативы для Германии» на выборах в региональный парламент, где она лидирует по всем опросам.