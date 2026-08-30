Немецкий политик объяснился за кружку «Армия России» в своем офисе
Представитель «АдГ» Тильшнайдер назвал кружку «Армия России» давним подарком
Кружка с надписью «Армия России» заставила заместителя руководителя отделения немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в земле Саксония Анхальт Ханс-Томаса Тильшнайдера объясниться. Политик заявил, что это подарок, который он получил много лет назад. Об этом сообщила газета Bild, чьи журналисты нашли необычный предмет в офисе Тильшнайдера.
В своем материале журналисты подчеркнули, что немецкий политик предпочитает держать на столе кружку с упоминанием российской армии, но не Бундестага.
«Эта кружка просто здесь стоит. Я не придаю этому большого значения. Мне ее подарили некоторое время назад», — привело издание слова Тильшнайдера.
Авторы статьи подчеркнули, что после этого заявления политик потребовал сменить тему, а также запретил публиковать видео.
На минувшей неделе издание Politico заявило, что политические партии Германию начали искать способ не допустить победы «Альтернативы для Германии» на выборах в региональный парламент, где она лидирует по всем опросам.