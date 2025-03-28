Два человека погибли при обрушении отеля в Мьянме из-за землетрясения

DVB: в Мьянме обрушился отель, два человека погибли, 20 остаются под завалами

В штате Южный Шан в Республике Союз Мьянма из-за сильного землетрясения рухнула гостиница Aung Pan, около 20 человек находятся под завалами, двое погибли. Об этом сообщил портал DVB .

«Отель Aung Pan обрушился в результате сильного землетрясения, два человека погибли. Гости и персонал гостиницы оказались под завалами. Местные жители и спасатели указывают, что в ловушке оказались около 20 человек», — отметил источник.

Спасательные бригады в настоящее время работают над спасением людей, заблокированных под обломками восьмиэтажного здания.

В пятницу землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки зафиксировали также в соседних странах, в том числе в Таиланде.

Ранее стало известно, что как минимум 50 человек пострадали при обрушении здания в Бангкоке. Один человек погиб, второй до сих пор находится под обломками.