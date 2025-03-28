Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 20

The New York Times: число погибших при землетрясении в Мьянме возросло до 20

Число жертв в результате землетрясения в Мьянме достигло 20. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на госпиталь Мандалая, пострадавшего больше других городов республики.

Мощное землетрясение произошло в пятницу на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

По данным источника, в Таиланде число жертв увеличилось до 3.

Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Артур Мурадян заявлял 360.ru, что отдыхающие россияне в Таиланде пока не обращались к туроператорам за помощью или из-за досрочного прекращения отдыха.

Ранее туристы из России рассказали о панике в Мьянме. Из-за опасения новых толчков люди не возвращаются в отели и высотные здания, оставаясь на улице. Местные отмечали, что такого катаклизма не было последние шесть лет.