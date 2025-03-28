Сегодня 12:33 АТОР назвал предварительное число российских туристов в Бангкоке Вице-президент АТОР Мурадян: в Бангкоке находятся от 1,5 до двух тысяч россиян 0 0 0 Фото: Myo Kyaw Soe/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Землетрясение в Мьянме

Отдыхающие в Таиланде россияне не обращались к туроператорам за досрочным прекращением отдыха или за помощью после мощного землетрясения, распространившегося по странам Юго-Восточной Азии. Об этом в комментарии 360.ru заявил вице-президент Ассоциации туристических операторов России Артур Мурадян.

Он подчеркнул, что во время подземных толчков в столице Таиланда находились от полутора до двух тысяч россиян. «Это приблизительная цифра, потому что Бангкок является начальной или конечной точкой маршрута, но редко является конечной целью для отдыха», — заявил Мурадян.

Вице-президент АТОР добавил, что город меньше пострадал от землетрясения по сравнению с Мьянмой, где находился эпицентр. Мурадян пояснил, что в Бангкоке большая часть зданий сейсмически устойчива.

Мы рекомендовали российским туристам выполнять все распоряжения тайских властей и избегать посещения зон старой застройки. Артур Мурадян вице-президент АТОР

Он добавил, что основные толчки в Мьянме произошли не в туристической зоне страны, поэтому приезжих там практически нет.

В пресс-службе АТОР подчеркнули, что, кроме приехавших в Бангкок туристов, в городе проживает большое количество россиян, временно переехавших в Таиланд. Но данных о том, что кто-то пострадал в результате землетрясения, не было.

В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых в штатном режиме. Пресс-служба АТОР

Мощное землетрясение с эпицентром в Мьянме произошло в пятницу, 28 марта. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка магнитудой 7,9 и 6,4. Разошедшаяся волна захватила соседние страны. В Таиланде сильнее всего пострадал Бангкок, где рухнул строящийся небоскреб. Из высоток города, включая отели, эвакуировали людей. Российский турист в комментарии 360.ru заявил, что после выхода из здания обратно никого не пустили. Он подчеркнул, что завтра ему нужно улетать, а забрать свои вещи или документы, которые остались в номере, мужчина не может. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават на экстренном совещании объявила режим чрезвычайного положения. Она не исключила новые подземные толчки в самое ближайшее время.