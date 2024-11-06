Орбан назвал «прекрасной» победу Трампа на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп идет к «прекрасной победе» на выборах. Об этом написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

Он проиллюстрировал пост фотографией на фоне трансляции подсчета голосов в колеблющемся Мичигане, где сейчас лидирует Трамп.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа кандидата от республиканцев принесет самую большую надежду на урегулирование украинского конфликта.

Чтобы одержать победу на президентских выборах в США, нужно получить 270 голосов выборщиков из 539. Тем временем телеканал Fox News сообщил, что Трамп получил уже не менее 277 голосов и, таким образом, гарантировал себе победу. В одной только колеблющейся Пенсильвании кандидат от республиканцев должен получить 19 голосов.