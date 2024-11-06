Кеннеди-младший поздравил Трампа с исторической победой на выборах
Американский политический деятель Роберт Кеннеди — младший в соцсети Х поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он назвал ее исторической.
«Поздравляем Трампа с исторической победой», — написал Кеннеди-младший.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Трампа победителем в президентской гонке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Трампа «прекрасной». Он разместил пост с картинкой из колеблющегося штата Мичиган, где на тот момент лидировал Трамп.
Миллиардер Илон Маск ранее опубликовал ироничное фото с раковиной в руках на фоне Овального кабинета, намекнув на исход выборов.
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