Кеннеди-младший поздравил Трампа с исторической победой на выборах

Американский политический деятель Роберт Кеннеди — младший в соцсети Х поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он назвал ее исторической.

«Поздравляем Трампа с исторической победой», — написал Кеннеди-младший.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Трампа победителем в президентской гонке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Трампа «прекрасной». Он разместил пост с картинкой из колеблющегося штата Мичиган, где на тот момент лидировал Трамп.

Миллиардер Илон Маск ранее опубликовал ироничное фото с раковиной в руках на фоне Овального кабинета, намекнув на исход выборов.