Кремль прокомментировал решение Азербайджана о закрытии «Русского дома» в Баку
Песков: Россия будет ставить вопрос о работе Русского дома в Баку перед коллегам
Россия планирует урегулировать с Азербайджаном вопрос о деятельности «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств», — сказал он.
Песков уточнил, что российская сторона намерена вести диалог, «руководствуясь добрыми традиционными отношениями».
Накануне Азербайджан официально направил российской стороне ноту о закрытии «Русского дома» в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что власти Азербайджана ожидают действий от России.
До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Азербайджан неоднократно требовал закрыть «Русский дом» из-за отсутствия регистрации, и добавил, что посольство, МИД и представительство агентства пытались урегулировать ситуацию.