Кремль прокомментировал решение Азербайджана о закрытии «Русского дома» в Баку

Песков: Россия будет ставить вопрос о работе Русского дома в Баку перед коллегам

Россия планирует урегулировать с Азербайджаном вопрос о деятельности «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств», — сказал он.

Песков уточнил, что российская сторона намерена вести диалог, «руководствуясь добрыми традиционными отношениями».

Накануне Азербайджан официально направил российской стороне ноту о закрытии «Русского дома» в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что власти Азербайджана ожидают действий от России.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Азербайджан неоднократно требовал закрыть «Русский дом» из-за отсутствия регистрации, и добавил, что посольство, МИД и представительство агентства пытались урегулировать ситуацию.