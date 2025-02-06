«Русский дом» в Баку потребовали закрыть

Россия неоднократно обращалась к Азербайджану с просьбой оказать содействие в регистрации «Русского дома», но не получала ответа. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24» .

«Дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал он.

По словам Примакова, ответственность за решение вопроса о функционировании «Русского дома» всегда лежала на Азербайджане. Как сообщило азербайджанское информационное агентство «Репорт», российской стороне было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.

Панее авиакомпания AZAL из Азербайджана приостановила полеты в Казань. Пассажиры, купившие билеты на это направление, могли без штрафных санкций оформить полный возврат средств или изменить направление.