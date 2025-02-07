В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом

Власти Азербайджана ожидают действий от России на фоне закрытия «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

«В соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности „Русского Дома“ в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», — сказал Гаджизаде.

Накануне Азербайджан официально направил российской стороне ноту о закрытии «Русского дома» в Баку. До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Азербайджан неоднократно требовал закрыть «Русский дом» из-за отсутствия регистрации, и добавил, что посольство, МИД и представительство агентства пытались урегулировать ситуацию.

По его словам, ответственность за решение вопроса о продолжении деятельности «Русского дома» лежит на Азербайджане.