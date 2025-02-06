Азербайджан направил РФ ноту о прекращении деятельности «Русского дома»

МИД Азербайджана заявил о закрытии «Русского дома» в Баку

Азербайджан официально направил российской стороне ноту о закрытии «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что представительство Россотрудничества прекратило работать в Азербайджане еще 3 февраля.

«Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности „Русского дома“, ждем от российской стороны принятия соответствующих мер», — отметил дипломат.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Азербайджан неоднократно требовал закрыть «Русский дом» из-за отсутствия регистрации. По его словам, посольство, МИД и представительство агентства неоднократно обращались к азербайджанской стороне, чтобы урегулировать ситуацию.

Минюст и МИД республики игнорировали эти просьбы. Примаков добавил, что ответственность за решение вопроса о продолжении деятельности «Русского дома» всегда лежала на Азербайджане.