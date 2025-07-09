Кремль оценил угрозу Трампа «разбомбить» Москву

Песков заявил, что Трамп и Путин в 2024-м не говорили по телефону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину разбомбить Москву. Официальный представитель Кремля отметил, что на тот момент Трамп еще не стал президентом США, и таких диалогов между политиками не было.

«Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавил, что неизвестно, является ли данная аудиозапись фейком или нет.

Президент США Дональд Трамп в 2024 году во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании делился подробностями разговоров с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись этих бесед. Во время переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Трамп заявил, что США готовы нанести удары по Москве и Пекину, если Россия пересечет границу Украины, а Китай вторгнется в Тайвань.

Как подчеркнул Песков, в Кремле спокойно реагируют на резкую риторику президента США Дональда Трампа в адрес России. Тем не менее российская сторона надеется, что американский лидер продолжит искать дипломатические способы разрешения конфликта на Украине.

Однако зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев сравнил риторику Трампа о России и Украине с качелями. Глава Белого дома сначала обещал не поставлять Украине оружие, а затем взял свои слова назад.