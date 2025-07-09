Кремль отреагировал на ужесточение риторики Трампа

В Кремле спокойно реагируют на резкую риторику президента США Дональда Трампа в адрес Москвы. Американский лидер известен своими жесткими высказываниями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Россия надеется, что Трамп продолжит искать дипломатические способы разрешения конфликта на Украине, несмотря на решение возобновить поставки оружия Киеву.

Ранее Трамп захотел передать Украине еще один комплекс Patriot. Американская администрация обратилась к Пентагону с запросом о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи. Также он отметил, что введение новых антироссийских санкций полностью зависит от него. Кроме того, телеканал CNN напомнил, что американский президент угрожал разбомбить Москву и Пекин.