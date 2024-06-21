Большинство жителей Молдавии считают, что развитие и будущие интересы страны связаны не только с Евросоюзом, но и перспективными рынками России. Но власти республики, пользуясь своим правом, ведут страну только в одном направлении. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начало переговоров Молдавии о присоединении к ЕС.

Он добавил, что сам процесс обсуждения приема Молдавии в блок быстрым не станет. Среди стран ЕС распространена точка зрения, что расширение из политической мотивации негативно скажется на перспективах самого существования объединения.

«Но это суверенное дело каждого государства. В том числе Молдавии. Многие люди в этой стране считают, что развиваться нужно во всех направлениях и будущие интересы могут быть не только в ЕС, но и на перспективных рынках, как Россия», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по какой-то причине молдавские власти исключили этот вопрос из повестки дня, что не понравилось большей части населения страны.