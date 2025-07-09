Трамп захотел передать Украине еще один комплекс Patriot

Президент США Дональд Трамп изучает возможность передать Украине еще одни ЗРК Patriot после того, как пообещал усилить защиту Киева от российских атак. Об этом написала газета The Wall Street Journal .

Американская администрация обратилась к Пентагону с запросом о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи. По данным издания, Вашингтон также изучает вопрос, смогут ди другие союзники Украины направить ей дополнительные системы ПВО.

«Этот шаг станет первым случаем, когда Трамп одобрит поставку Киеву крупной системы вооружения сверх количества, разрешенного Белым домом при [экс-президенте США Джо] Байдене», — отметили авторы материала.

Ранее Украина уже получила три ЗРК Patriot от Штатов, три от Германии и один от европейских стран.

Накануне американский лидер анонсировал поставку на Украину 10 ракет-перехватчиков для комплекса Patriot. Эксперты подсчитали, что «щедрой» подачки хватит на поражение максимум пяти целей, это примерно одна массированная атака российских «Искандеров» и «Кинжалов».