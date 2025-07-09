«На мой выбор». Трамп заявил, что введение новых антироссийских санкций зависит от него

Принятие конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях будет полностью зависеть от решения президента Дональда Трампа. Об этом он сам заявил на заседании в Белом доме, сообщило РИА «Новости».
«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — сказал американский лидер.
Он добавил, что «очень пристально» изучает законопроект о рестрикциях. Трамп назвал его «опционным».
Накануне президент США пожаловался на бессмысленность переговоров с Россией и анонсировал для российской стороны некий «небольшой сюрприз».
Последний телефонный разговор президента Владимира Путина с Трампом состоялся 3 июля. Американский лидер выразил недовольство беседой.
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