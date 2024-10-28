Кремль отреагировал на итоги парламентских выборов в Грузии

Песков: третьи страны не должны вмешиваться в итоги выборов в Грузии

Третьи страны не должны вмешиваться в итоги парламентских выборов в Грузии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Выбор грузинского народа, сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались», — сказал он.

Песков напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты прошедших выборов. Он признался, что не знает, входит ли это в полномочия главы республики. В любом случае, как указал представитель Кремля, это «внутригрузинское дело».

По данным ЦИК республики, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов. Две оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» также отказались признавать результаты выборов. Они назвали итоги голосования конституционным переворотом.