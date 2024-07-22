НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру в сторону российских границ. Это представляет опасность для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, его процитировало
РИА «Новости».
«Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции», — сообщил Песков.
Сегодня ночью стало известно, что более полумиллиона военнослужащих НАТО
перевели в состояние повышенной готовности.
А ранее министр обороны Германии
Борис Писториус назвал военные расходы страны недостаточными и призвал пересмотреть их на фоне «российской угрозы».
Сегодня 15:25 Одежду из вторсырья представили на фестивале «Зеленый подиум» в Москве
Сегодня 15:22 Шоу мыльных пузырей провели для детей в центральном парке Лобни
Сегодня 15:16 Кремль отметил настроенность НАТО на конфронтацию с Россией
Сегодня 15:16 Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
Сегодня 15:14 МОК отказался присуждать Исинбаевой почетный статус
Сегодня 15:13 Выставку школы мозаики из Лобни открыли в селе Новый Быт
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте