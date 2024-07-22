Кремль отметил настроенность НАТО на конфронтацию с Россией

Песков: НАТО продолжает продвигать инфраструктуру к границам России

Фото: РИА «Новости»

НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру в сторону российских границ. Это представляет опасность для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, его процитировало РИА «Новости».

«Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции», — сообщил Песков.

Сегодня ночью стало известно, что более полумиллиона военнослужащих НАТО перевели в состояние повышенной готовности.

А ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал военные расходы страны недостаточными и призвал пересмотреть их на фоне «российской угрозы».

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