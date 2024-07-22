Более 500 тысяч военных НАТО перевели в режим повышенной готовности

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла заявила, что более полумиллиона натовских военнослужащих сейчас находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил телеканал CNN.

По ее словам, с 2014 года страны Североатлантического альянса претерпели значительную трансформацию в коллективной обороне.

«Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — заявила она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил начало войны между альянсом и Россией в случае победы последней на Украине.

Недавно журналисты Fox News предупредили Украину, что последствия войны США и России окажутся для нее катастрофическими.

При этом в России неоднократно заявляли, что страна не угрожает Западу, а в украинском конфликте защищает свои интересы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти специально запугивают свое население мнимой «российской угрозой», чтобы отвлечь людей от нерешенных внутренних проблем.

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