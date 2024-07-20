Военные расходы Германии назвали недостаточными для противостояния России

Писториус потребовал увеличения военных расходов Германии из-за угрозы России

IMAGO / Juliane Sonntag
Фото: IMAGO / Juliane Sonntag/Global Look Press

Предложения федерального правительства Германии об увеличении расходов на оборону страны до 53 миллиардов евро в 2025 году недостаточно в условиях «реальной угрозы со стороны России». С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что попросит увеличения военных расходов еще на шесть миллиардов. При этом министр добавил, что этой суммы все равно не хватит для выполнения требования НАТО о расходах 2% от внутреннего валового продукта.

«Я продолжу выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России», — заявил Писториус.

Министр отметил, что не пытается напугать кого-либо своим заявлением, а предпринимает меры, чтобы в Германии появился сильный сдерживающий фактор от потенциального нападения.

До этого фактором сдерживания от внешних угроз министр обороны Германии называл размещение тактических крылатых ракет и дальнобойного оружия США на территории страны. По его словам, это станет ответом России на размещенные в Калининградской области «Искандеры».

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