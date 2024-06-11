Кремль объяснил снижение позиций партии Макрона

Песков: партия Макрона теряет позиции, потому что французам что-то не нравится

Партия французского президента Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции, вероятнее всего, населению что-то не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что Кремль видит определенные тенденции. Партия Макрона набрала гораздо меньше голосов, чем правый альянс.

«Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», — подчеркнул он.

При этом Песков заметил, что говорить о возможности отставки Макрона еще преждевременно, потому что сами выборы еще не состоялись.

Партия президента Франции «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов на выборах, чем ее оппонент — «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После результатов выборов Макрон объявил о роспуске Национального собрания республики.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на несостоятельность президента Франции.