Интеллигенция против Макрона. Президенту посоветовали не надеяться победить Ле Пен

Во Франции началась подготовка к выборам в Нацсобрание. Президент Эммануэль Макрон напрасно надеялся на победу своей партии, ведь его конкурентка Марин Ле Пен завоевала симпатии электората, заявила РИА «Новости» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Макрон считает, что на парламентских выборах он сможет победить Ле Пен. Сейчас была очень низкая явка. Однако по данным экзит-поллов, Ле Пен выиграла в более чем 80 городах страны», — заявила она.

Специалист напомнила, что Ле Пен никогда не стояла у власти, и это может сыграть ей на руку. Кроме того, на прошедших выборах в Европарламент ее партия «Национальное объединение» привлекла голоса интеллигенции, так как, по словам Энтины, правые силы стали более центристскими.

Президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых выборов в попытке улучшить свои электоральные позиции, заявил председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Он назвал эту идею ошибочной с точки зрения политтехнологий. «Национальное объединение» на выборах в Европарламент набрало почти вдвое больше голосов, чем «Ренессанс» Макрона.