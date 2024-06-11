Песков заявил о преждевременности комментариев по поводу отставки Макрона

Фото: РИА «Новости»

Комментировать возможную отставку президента Франции Эммануэля Макрона пока рано, так как выборы еще не состоялись. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, выборы еще не состоялись», — отметил он.

Песков обратил внимание, что партия французского лидера теряет свои позиции. Он предположил, что действия нынешней власти чем-то не понравились жителям страны.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что во Франции фиксируются определенные тенденции, в результате чего фракция Макрона получила в два раза меньше голосов, чем правый альянс.

Ранее политолог Екатерина Энтина рассказала, что президент Франции ошибся, когда рассчитывал на победу своей партии на парламентских выборах. По ее мнению, голоса интеллигенции привлекала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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