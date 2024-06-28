Кремль негативно оценил отношения Москвы и Брюсселя

Песков назвал плохими перспективы отношений Москвы и Брюсселя

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал плохими перспективы отношений Москвы и Брюсселя. Такое заявление он сделал на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Журналисты спросили, как в Кремле восприняли кадровые перестановки в Евросоюзе. По словам представителя Кремля, российская сторона не думает, что евродипломатия начнет предпринимать шаги для нормализации отношений.

«Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — добавил Песков.

На саммите ЕС одобрили новые кандидатуры на ведущие посты. Окончательно их утвердит Европарламент в июле. Как сообщил действующий глава Евросовета Шарль Мишель, ЕК возглавит Урсула фон дер Ляйен. Его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту. Должность нового верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности займет эстонский премьер Кайя Каллас.

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