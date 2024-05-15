Путин объяснил, почему выбрал Китай для первого визита после инаугурации | 360°

Власть 15 мая 2024, 02:07 Путин объяснил, почему выбрал Китай для первого визита после инаугурации Путин выбрал Китай для первого визита из-за уровня партнерства между РФ и КНР РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Китай стал первой страной, которую он посетит после своей инаугурации. Свое мнение он высказал в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации», — заявил глава государства.

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Также Путин вспомнил визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года. Тогда РФ тоже стала первой страной, которую посетил китайский глава после вступления в должность. Политики почти пять часов беседовали, а на следующий день вместе участвовали в официальной программе.

Путин объяснил, что одна из ключевых основ отношений двух стран — это народы, которые связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества.

«В годы Второй мировой войны советские и китайские воины плечом к плечу сражались против японского милитаризма», — напомнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что на данный момент отношения Китая и России достигли наивысшего за всю историю уровня. Несмотря на ситуацию в мире, они продолжают укрепляться.

Ранее стало известно, что министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу примут участие во встрече Путина и Си Цзиньпина. Неформальные переговоры начнутся вечером 16 мая.