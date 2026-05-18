Красносельский поблагодарил Путина за указ об упрощенном получении гражданства
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поблагодарил российского лидера Владимира Путина за указ об упрощенном порядке получения гражданства России. Об этом сообщила пресс-служба президента ПМР.
«Президент ПМР от имени приднестровского народа выразил благодарность российскому руководству и лично Владимиру Путину за понимание ситуации и принятое гуманитарно значимое решение», — указали в сообщении.
По словам Красносельского, российский паспорт позволит жителям республики преодолеть ограничения на получение документов со стороны Молдавии. Он отметил, что в Приднестровье проживают десятки тысяч человек, не имеющих никакого гражданства, кроме приднестровского.
«Первая причина — это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителей Приднестровья по тем или иным причинам — политическим и иным. И таких фактов много», — пояснил он.
Ранее указ Путина назвали шагом против поглощения Приднестровья Молдавией.