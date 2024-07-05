Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память «подарок» в ботинке

Кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит нагладил в ботинок премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщили на странице кота в соцсети X .

В четверг, 4 июля, прошли выборы в парламент Великобритании. Победу одержала партия лейбористов. После этого Сунак сообщил, что покинет пост премьера.

«Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах», — отметили в сообщении аккаунта.

Кота Ларри взяли из приюта. Он поступил на службу в резиденцию британского премьер-министра в 2011 году.

Как сообщил телеканал Sky News, по итогам выборов британский глава Минобороны Грант Шаппс потерял место в парламенте. При этом лидер партии Reform UK Найджел Фараж получил там место. Его впервые избрали в парламент, перед этим политик потерпел семь неудачных попыток.

Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал победу лейбористов исторической. Он поздравил главу фракции Кира Стармера, который станет новым премьером.