Кошка чудом выжила после падения в 120-метровый каньон в США

Кошка упала со скалы в американском штате Юта с высоты 120 метров и выжила. Ее предполагаемые хозяева погибли, сообщило издание USA Today .

Мужчина и женщина сорвались с обрыва на смотровой площадке каньона Брайс. Кошку нашли в переноске рядом с их телами.

«Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», — сказал сотрудник приюта Best Friends Джуд Баттиста.

Ветеринары определили возраст кошки — ей около 12 лет. Животное назвали Мираж.

Ранее в Крыму изверг сбросил кошку с 40-метровой высоты на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо». В Джанкое задержали мужчину, который это сделал. Им оказался житель Петербурга. Он признал вину и объяснил свой поступок тем, что кошка вырывалась.

Оказалось, что кошка Муся жила в замке 10 лет и была символом главной ялтинской достопримечательности. Животное удалось спасти. Мусю забрал к себе волонтер.