История со счастливым концом. Выброшенная из «Ласточкиного гнезда» кошка Муся нашла новый дом

Выброшенную из «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю забрал к себе волонтер

История кошки Муси, которую турист сбросил со скалы в «Ласточкином гнезде», закончилась благополучно. Животное останется жить у одного из волонтеров, которые ее спасли. Подробности — в материале 360.ru.

Кошка Муся жила в замке 10 лет и была символом главной ялтинской достопримечательности. В феврале этого года психически нездоровый турист из Санкт-Петербурга без всякого повода выбросил Мусю со смотровой площадке.

Кошка, упавшая с 40-метровой скалы, выжила, выбралась на скалу и там ждала своих спасителей. Муся провела без воды и еды три дня, потом ее в расщелине нашли волонтеры. При осмотре выяснилось, что у кошки не было ни единой травмы.

Мусю отправили в ветклинику, ее пришлось лечить от обезвоживания и шока. Немолодой кошке требуется постоянный уход.

Судьбу Муси решали всей Ялтой. Мэр города Янина Павленко запустила голосование, по итогам которого решили, что кошке нужно найти новый дом. После прохождения лечения в ветклинике Муся отправится в новый дом к одному из спасшего ее волонтеров.

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