Кортеж Трампа прибыл в Аризону на прощание с активистом Чарли Кирком

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в Аризоне, где проходит церемония прощания с убитым политиком и общественным деятелем Чарли Кирком. Об этом сообщил пул Белого дома.

Журналисты уточнили, что служебный автомобиль президента США подъехал к арене, однако они не заметили момента, когда Трамп выходил из машины.

Соратник Трампа Кирк погиб 10 сентября. Преступник выстрелил в политика в одном из университетов штата Юта. Кирк получил ранение в шею. Он был жив, но находился в очень тяжелом состоянии. Позже политик скончался.

Предпринимать Илон Маск после смерти сторонника президента США заявил, что левые в стране представляют собой «партию убийства».