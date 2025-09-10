Маск назвал левые партии убийцами после покушения на Кирка

Предпринимать Илон Маск возложил ответственность за смерть сторонника президента США Чарли Кирка на левых. Об этом он написал в соцсети X.

«Левые — партия убийц», — отметил Маск.

Американские СМИ предположили, что стрелявший в телеведущего мужчина мог быть тесно связан с Демократической партией США.

Ранее Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Чарли Кирка после покушения на митинге в штате Юта. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Неизвестный выстрелил в телеведущего, когда тот выступал на мероприятии в университете. Основатель организации Turning Point получил серьезное ранение в шею. Его оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

В настоящее время спецслужбы разыскивают стрелка. По словам очевидцев, на мероприятии отсутствовали металлодетекторы.