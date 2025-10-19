Король наносит удар. Трамп с истребителя «облил грязью» протестующих

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social провокационное видео, созданное искусственным интеллектом. В этом ролике он в образе короля из истребителя поливает протестующих грязью.

Трамп опубликовал видео, сделанное одним из пользователей соцсети Х. В ролике он изображен королем, управляющим истребителем. Затем президент начинает сбрасывать «грязевую бомбу» на протестующих.

Также Трамп поделился роликом, который ранее опубликовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вэнс разместил на платформе Bluesky видео, созданное искусственным интеллектом. На нем Трамп изображен в образе монарха с мечом. В кульминации ролика известные демократы, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, преклоняют колени перед Трампом.

В США почти семь миллионов человек вышли на протесты под лозунгом «Нет королям», выражая недовольство политикой президента Дональда Трампа. В пятницу Трамп, комментируя Fox News предстоящие протесты, заявил, что не считает себя королем.

Ранее Трамп неожиданно завершил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор в Белом доме длился около двух с половиной часов. Один из собеседников издания Axios охарактеризовал переговоры как сложные, другой отметил, что встреча «прошла плохо».