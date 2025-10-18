В США началась антитрамповская акция «Нет королям»
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция «Нет королям», на улицы Манхэттена вышли тысячи американцев. Об этом сообщило РИА «Новости».
«„Эпицентр“ акции — Таймс-сквер и близлежащие улицы. <…> В протесте принимают участие тысячи человек, многие пришли с плакатами — с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков», — сообщил корреспондент агентства с места событий.
Акция проходит мирно и полиция пока не вмешивается. Участники акции обвиняют президента США Дональда Трампа в том, что тот считает свою власть абсолютной.
«Но у нас в Америке нет королей, и мы не поддадимся хаосу, коррупции и жестокости», — говорится в заявлении протестующих, которое опубликовало Associated Press.
Антитрамповские акции проходят в каждом из 50 штатов, сообщил CNN.
Накануне стало известно, что Республиканский комитет штата Нью-Йорк распустит отделение «Молодых республиканцев». Причиной стала переписка лидеров «Молодых республиканцев», где они обменивались расистскими сообщениями.