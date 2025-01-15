Корабли НАТО прибыли в Финский залив

Yle: два корабля НАТО вошли в Финский залив в рамках новой операции

Два корабля НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования в рамках операции «Балтийский часовой». Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что в воды Финского залива зашли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.

«FGS Datteln и HNLMS Luymes 13 января развернули в составе Постоянной группы противоминной обороны НАТО первого Командования ВМС НАТО», — указали в сообщении морского командования НАТО.

Также Североатлантический альянс опубликовал фотографию кораблей в сети, назвав целью маневров — «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре».

В конце 2024 года на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией, произошла авария. В происшествии заподозрили российский танкер Eagle S.

Позже премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что НАТО увеличит морской контингент в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры.