Корабли НАТО прибыли в Финский залив
Yle: два корабля НАТО вошли в Финский залив в рамках новой операции
Два корабля НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования в рамках операции «Балтийский часовой». Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Отмечается, что в воды Финского залива зашли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.
«FGS Datteln и HNLMS Luymes 13 января развернули в составе Постоянной группы противоминной обороны НАТО первого Командования ВМС НАТО», — указали в сообщении морского командования НАТО.
Также Североатлантический альянс опубликовал фотографию кораблей в сети, назвав целью маневров — «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре».
В конце 2024 года на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией, произошла авария. В происшествии заподозрили российский танкер Eagle S.
Позже премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что НАТО увеличит морской контингент в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры.