Финский президент обвинил Россию в причастности к повреждению кабеля на Балтике

Финский лидер Стубб обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2

Президент Финляндии Александр Стубб бездоказательно обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2. Свое мнение он написал в соцсети X .

«С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться», — заявил политик.

Он отметил, что полицейские и пограничники ознакомили его с данными об обрыве кабеля.

До этого телерадиовещатель Yle заявил, что финская погранохрана сопроводила танкер Eagle S под флагом Островов Кука к побережью Порккала. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией перестала работать 18 ноября. Финская электросетевая компания Fingrid не нашла причину неисправности и начала изучать причастность Eagle S к отключению электрокабеля.

Ранее в Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft. Пилота заподозрили в обходе санкций из-за маршрута.