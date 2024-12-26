Финский президент обвинил Россию в причастности к повреждению кабеля на Балтике
Финский лидер Стубб обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
Президент Финляндии Александр Стубб бездоказательно обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2. Свое мнение он написал в соцсети X.
«С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться», — заявил политик.
Он отметил, что полицейские и пограничники ознакомили его с данными об обрыве кабеля.
До этого телерадиовещатель Yle заявил, что финская погранохрана сопроводила танкер Eagle S под флагом Островов Кука к побережью Порккала. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией перестала работать 18 ноября. Финская электросетевая компания Fingrid не нашла причину неисправности и начала изучать причастность Eagle S к отключению электрокабеля.
Ранее в Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft. Пилота заподозрили в обходе санкций из-за маршрута.